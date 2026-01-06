La voz de NANA llegará a México: Anna Tsuchiya dará concierto en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante japonesa Anna Tsuchiya, ícono del J-Rock y recordada por su participación en el anime NANA, llegará por primera vez a México con un concierto en la Ciudad de México como parte de su gira mundial "BLVCK PHOENIX World Tour 2026".
El esperado espectáculo se llevará a cabo el próximo 7 de abril de 2026 en la sala de conciertos La Maraka, ubicada en la colonia Narvarte de la capital del país. Los boletos ya están disponibles a través del sistema Passline, con precios que van desde los $900 pesos para entrada general, hasta los $3,000 pesos para la experiencia VIP.
Anna Tsuchiya es reconocida por interpretar los temas más emblemáticos del anime NANA bajo el nombre de la banda ficticia Black Stones (Blast), donde dio voz al personaje de Nana Osaki. Canciones como “Rose”, “Kuroi Namida” y “Lucy” marcaron a una generación de fans del anime, y siguen siendo referentes dentro de la música japonesa.
Su visita a México promete ser una noche de nostalgia, energía y conexión emocional para los seguidores de la artista y para quienes crecieron con la obra creada por Ai Yazawa, que pese a estar inconclusa, se mantiene vigente por su estilo visual, narrativa madura y poderosa identidad sonora.
La gira también incluye fechas en Chile, Argentina y Brasil, pero la CDMX será la primera parada en Latinoamérica, reforzando la conexión creciente entre la música japonesa y el público mexicano.
BCT