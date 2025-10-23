La Mole festejará 30 años de convenciones de anime, manga, videojuegos y más; inicia preventa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Mole Convention, una de las convenciones más importantes de cultura pop en México, celebrará su 30 aniversario con una edición especial que tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México.
El evento reunirá a miles de fans del anime, manga, cómics, videojuegos, cosplay, ciencia ficción y más, en una edición que promete ser una fiesta imperdible para la comunidad geek del país.
A través de sus redes sociales, los organizadores anunciaron que ya está activa la preventa de boletos, disponibles en la plataforma Boletia.com. Los precios van desde los $150 MXN más cargos para el acceso infantil, hasta los $1,500 MXN por el pase de tres días.
Los tipos de entradas disponibles son:
3-Day Pass: $1,500 MXN + cargos (acceso los tres días).
Friday, Saturday o Sunday Pass: $700 MXN + cargos por día.
Friends Pass: $1,000 MXN + cargos. Permite el acceso a dos personas durante un solo día. Disponibilidad limitada.
Kids Pass: $150 MXN + cargos, válido para menores de 12 años.
Entrada gratuita para niños que midan menos de un metro de estatura.
Además, se anunció que próximamente se pondrá a la venta un pase especial de colección con artículos conmemorativos del 30 aniversario.
La Mole se ha consolidado como un espacio fundamental para la cultura geek en México, y esta edición promete traer invitados nacionales e internacionales, firmas de autógrafos, lanzamientos exclusivos, y mucho cosplay, pero se darán los detalles más adelante.
