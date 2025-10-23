La Mole festejará 30 años de convenciones de anime, manga, videojuegos y más; inicia preventa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Mole Convention, una de las convenciones más importantes de cultura pop en México, celebrará su 30 aniversario con una edición especial que tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México.

El evento reunirá a miles de fans del anime, manga, cómics, videojuegos, cosplay, ciencia ficción y más, en una edición que promete ser una fiesta imperdible para la comunidad geek del país.

A través de sus redes sociales, los organizadores anunciaron que ya está activa la preventa de boletos, disponibles en la plataforma Boletia.com. Los precios van desde los $150 MXN más cargos para el acceso infantil, hasta los $1,500 MXN por el pase de tres días.

Los tipos de entradas disponibles son:

3-Day Pass : $1,500 MXN + cargos (acceso los tres días).

Friday, Saturday o Sunday Pass : $700 MXN + cargos por día.

Friends Pass : $1,000 MXN + cargos. Permite el acceso a dos personas durante un solo día. Disponibilidad limitada.

Kids Pass : $150 MXN + cargos, válido para menores de 12 años.

Entrada gratuita para niños que midan menos de un metro de estatura.

Además, se anunció que próximamente se pondrá a la venta un pase especial de colección con artículos conmemorativos del 30 aniversario.