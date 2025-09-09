La luchadora japonesa Maika viene a México a La AniMole

La información fue anunciada por los organizadores de AniMole, convención de anime y cultura pop japonesa que este año celebrará su tercera edición los días 25, 27 y 28 de septiembre de 2025 en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones WTC de la Ciudad de México.

Los fanáticos podrán conocer a Maika el sábado 27 y domingo 28 de septiembre, en dinámicas especiales que se darán a conocer próximamente a través de las redes oficiales del evento.

AniMole 3 contará con invitados internacionales, presentaciones musicales, actividades de cosplay, zona de videojuegos y, como novedad, el espacio Lucha Alley, que une la cultura japonesa del anime con la emoción de la lucha libre.