La industria del videojuego está de luto: muere Tomonobu Itagaki creador de Ninja Gaiden

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se reportó el lamentable fallecimiento de Tomonobu Itagaki, reconocido creador japonés de videojuegos y responsable de las icónicas sagas Ninja Gaiden y Dead or Alive. El desarrollador murió a los 58 años, dejando un legado que marcó profundamente el género de acción y combate en la industria del entretenimiento digital.
La noticia fue dada a conocer mediante un mensaje póstumo que se publicó en sus redes sociales oficiales, en el que el propio Itagaki expresó sus últimas palabras: “La luz de mi vida se está apagando. El hecho de que este mensaje se haya publicado significa que ha llegado mi hora. Ya no estoy en este mundo”. También agradeció a sus seguidores y reconoció que su vida estuvo marcada por “una serie de batallas”, las cuales enfrentó sin arrepentimientos.
Tras conocerse su fallecimiento, Team Ninja, el estudio que él mismo lideró, expresó sus condolencias y prometió honrar su memoria continuando con su visión creativa. “Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de nuestro primer líder. Continuaremos creando juegos que muchos disfrutarán. Nuestro más sentido pésame por su pérdida”, señaló el equipo en un comunicado difundido en redes sociales.
Tomonobu Itagaki inició su carrera en 1992 en Tecmo, donde trabajó en los gráficos de Tecmo Super Bowl. En 1996 lanzó Dead or Alive, franquicia que alcanzó fama mundial por su estilo de combate técnico y dinámico. Años después lideró el regreso de Ninja Gaiden, consolidándose como una de las figuras más influyentes en el desarrollo de videojuegos para plataformas como Xbox y Nintendo.
BCT