La industria del videojuego está de luto: muere Tomonobu Itagaki creador de Ninja Gaiden

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se reportó el lamentable fallecimiento de Tomonobu Itagaki, reconocido creador japonés de videojuegos y responsable de las icónicas sagas Ninja Gaiden y Dead or Alive. El desarrollador murió a los 58 años, dejando un legado que marcó profundamente el género de acción y combate en la industria del entretenimiento digital.

La noticia fue dada a conocer mediante un mensaje póstumo que se publicó en sus redes sociales oficiales, en el que el propio Itagaki expresó sus últimas palabras: “La luz de mi vida se está apagando. El hecho de que este mensaje se haya publicado significa que ha llegado mi hora. Ya no estoy en este mundo”. También agradeció a sus seguidores y reconoció que su vida estuvo marcada por “una serie de batallas”, las cuales enfrentó sin arrepentimientos.