¡La espera terminó! Oshi no Ko regresa con nuevos dramas, ídolos y 11 episodios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El popular anime Oshi no Ko regresó con el estreno del primer episodio de su tercera temporada.

A decir de páginas como ANMO Sugoi, en la más reciente entrega reaparecen las integrantes del grupo B-Komachi: Ruby, Kana y Mem-cho.

Con este arranque, se confirmó que la nueva entrega contará con un total de 11 episodios, los cuales serán distribuidos en tres volúmenes Blu-ray/DVD.

La serie, basada en el manga del mismo nombre, ha ganado gran popularidad por su mezcla de drama, música e industria del entretenimiento japonés, y esta nueva temporada continúa profundizando en los desafíos y ambiciones de sus protagonistas.