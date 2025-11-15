“La emperatriz divorciada”: así luce la majestuosa producción coreana que llegará en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Disney+ reveló las primeras imágenes oficiales de La emperatriz divorciada (The Remarried Empress), su ambiciosa adaptación live-action basada en la exitosa novela y webtoon que ha acumulado millones de seguidores en todo el mundo.

El proyecto, programado para estrenarse en 2026, ya es considerado la producción coreana más costosa en la historia de la plataforma y una de sus mayores apuestas globales.

La historia sigue a Navier, la impecable emperatriz del Imperio del Este, cuya vida cambia radicalmente cuando su esposo, el emperador Sovieshu, rompe su promesa de fidelidad y exige el divorcio para vivir con Rashta. Lejos de resignarse, Navier toma una decisión inesperada: acepta la separación sólo si se le permite contraer matrimonio con Heinrey, el príncipe heredero del Imperio del Oeste. Así se desarrolla una trama llena de política, venganza, intriga imperial y un romance que evoluciona más allá de su conveniencia inicial.