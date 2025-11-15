“La emperatriz divorciada”: así luce la majestuosa producción coreana que llegará en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Disney+ reveló las primeras imágenes oficiales de La emperatriz divorciada (The Remarried Empress), su ambiciosa adaptación live-action basada en la exitosa novela y webtoon que ha acumulado millones de seguidores en todo el mundo.
El proyecto, programado para estrenarse en 2026, ya es considerado la producción coreana más costosa en la historia de la plataforma y una de sus mayores apuestas globales.
La historia sigue a Navier, la impecable emperatriz del Imperio del Este, cuya vida cambia radicalmente cuando su esposo, el emperador Sovieshu, rompe su promesa de fidelidad y exige el divorcio para vivir con Rashta. Lejos de resignarse, Navier toma una decisión inesperada: acepta la separación sólo si se le permite contraer matrimonio con Heinrey, el príncipe heredero del Imperio del Oeste. Así se desarrolla una trama llena de política, venganza, intriga imperial y un romance que evoluciona más allá de su conveniencia inicial.
El elenco principal está encabezado por Shin Min-ah como Navier, quien la describe como una figura elegante, reflexiva y fuerte. Ju Ji-hoon interpreta a Sovieshu, un emperador cuya complejidad moral promete ser central en la narrativa. Lee Jong-suk da vida a Heinrey, un príncipe enigmático con más de un secreto, mientras que Lee Se-young encarna a Rashta, un personaje que transita de la inocencia a la ambición dentro del palacio.
Actualmente en proceso de rodaje y posproducción, La emperatriz divorciada llegará en exclusiva a Disney+ durante la segunda mitad de 2026, consolidándose como uno de los estrenos coreanos más esperados del próximo año y una de las adaptaciones más comentadas dentro del mundo del K-drama.
