¿La belleza en el terror? Silent Hill f apuesta por horror rural y múltiples finales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La franquicia de terror psicológico prepara su regreso más ambicioso con Silent Hill f, título desarrollado por NeoBards y escrito por el aclamado autor Ryukishi07 (Higurashi y Umineko). Su estreno está previsto para el 25 de septiembre de 2025, y ya se ha revelado una duración de más tres horas de gameplay.
La historia se sitúa en un pueblo rural japonés de los años 60, donde la protagonista Hinako enfrenta traumas familiares mientras su entorno se convierte en una pesadilla simbólica.
En lo jugable, Silent Hill f elimina las armas de fuego y adopta un sistema de combate tipo Souls, con administración de stamina, cordura y armas cuerpo a cuerpo. Este enfoque aumenta la tensión y obliga a los jugadores a medir cada movimiento.
La trama se fragmenta en diarios, decisiones y múltiples finales, lo que garantiza que sea necesario completar varias partidas para comprender la historia completa, al estilo de Nier Automata. Ryukishi07 describe su obra como un intento de “hallar la belleza en el terror”, profundizando en los miedos más íntimos de Hinako.
El juego utiliza Unreal Engine 5, cuenta con la música de Akira Yamaoka, y ofrece una ambientación inédita dentro de la saga. Esta entrega busca reivindicar a la franquicia y proyectarse como el mejor título de la serie en años.
Con todo ello, Silent Hill f promete ser no solo un regreso, sino una reinvención del horror psicológico, manteniendo la esencia que hizo de la saga un ícono del género.
