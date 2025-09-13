¿La belleza en el terror? Silent Hill f apuesta por horror rural y múltiples finales

La historia se sitúa en un pueblo rural japonés de los años 60, donde la protagonista Hinako enfrenta traumas familiares mientras su entorno se convierte en una pesadilla simbólica.

En lo jugable, Silent Hill f elimina las armas de fuego y adopta un sistema de combate tipo Souls, con administración de stamina, cordura y armas cuerpo a cuerpo. Este enfoque aumenta la tensión y obliga a los jugadores a medir cada movimiento.

La trama se fragmenta en diarios, decisiones y múltiples finales, lo que garantiza que sea necesario completar varias partidas para comprender la historia completa, al estilo de Nier Automata. Ryukishi07 describe su obra como un intento de “hallar la belleza en el terror”, profundizando en los miedos más íntimos de Hinako.