Kion, la primera idol de K-pop creada con IA

Kion no duerme, no respira ni pisa un escenario físico, pero está diseñada para cantar, bailar y mostrar expresiones faciales con un nivel de realismo sorprendente, lo que la convierte en una figura única dentro del competitivo mundo del K-pop.

El objetivo de Higgsfield AI es que Kion se convierta en un referente dentro de la industria, combinando lo mejor del entrenamiento musical tradicional con la capacidad de generar contenido digital a gran velocidad.

Para los seguidores del K-pop, este lanzamiento despierta tanto curiosidad como expectativa sobre cómo un personaje hiperrealista podrá integrarse en un género que destaca por la cercanía entre ídolos y fans.