Kion, la primera idol de K-pop creada con IA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La industria musical da un paso hacia el futuro con la llegada de Kion, la primera idol de K-pop creada íntegramente por inteligencia artificial. El proyecto fue desarrollado por Higgsfield AI, una startup tecnológica fundada por Alex Mashrabov.
Kion no duerme, no respira ni pisa un escenario físico, pero está diseñada para cantar, bailar y mostrar expresiones faciales con un nivel de realismo sorprendente, lo que la convierte en una figura única dentro del competitivo mundo del K-pop.
El objetivo de Higgsfield AI es que Kion se convierta en un referente dentro de la industria, combinando lo mejor del entrenamiento musical tradicional con la capacidad de generar contenido digital a gran velocidad.
Para los seguidores del K-pop, este lanzamiento despierta tanto curiosidad como expectativa sobre cómo un personaje hiperrealista podrá integrarse en un género que destaca por la cercanía entre ídolos y fans.
BCT