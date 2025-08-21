Kimetsu, cosplay y talento local: Suteki Fest regresa a Morelia con espacio para emprendedores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El bazar Suteki Fest abrió su convocatoria para emprendimientos locales que deseen participar en su próxima edición con temática especial del anime Kimetsu no Yaiba.

A través de su cuenta oficial de Instagram @suteki.fest, los organizadores invitaron a negocios de Morelia a sumarse al evento, especialmente aquellos que ofrezcan productos relacionados con la cultura japonesa y asiática, como ilustraciones, ropa, accesorios, alimentos y más. Sin embargo, también se aceptan propuestas fuera de la temática.