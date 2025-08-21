Kimetsu, cosplay y talento local: Suteki Fest regresa a Morelia con espacio para emprendedores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El bazar Suteki Fest abrió su convocatoria para emprendimientos locales que deseen participar en su próxima edición con temática especial del anime Kimetsu no Yaiba.
A través de su cuenta oficial de Instagram @suteki.fest, los organizadores invitaron a negocios de Morelia a sumarse al evento, especialmente aquellos que ofrezcan productos relacionados con la cultura japonesa y asiática, como ilustraciones, ropa, accesorios, alimentos y más. Sin embargo, también se aceptan propuestas fuera de la temática.
El evento se realizará el viernes 19 y sábado 20 de septiembre, en un horario de 2:00 p.m. a 8:00 p.m., en La Suavecita, ubicada en avenida Madero Poniente #525, en el Centro Histórico de Morelia.
El registro para participar finaliza el 24 de agosto, y el cupo es limitado. Las bases completas pueden consultarse en su perfil de Instagram.
RYE