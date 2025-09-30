K-Pop Demon Hunters: Huntrix y Saja Boys presentan sus lightsticks

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los grupos Huntrix y Saja Boys, parte del universo K-Pop Demon Hunters, anunciaron el lanzamiento de sus lightsticks oficiales, artículos icónicos para los seguidores del género.
Los dispositivos ya están disponibles en preorden a través de las plataformas internacionales Withmuu y Hello82, mientras que su venta oficial comenzará en noviembre.
Diseñados para sincronizarse con la música y espectáculos en vivo, los lightsticks ofrecen una experiencia interactiva que conecta al público con los artistas durante conciertos y eventos especiales.
Con este lanzamiento, la comunidad de fans Honmoon cuenta por primera vez con un objeto físico que simboliza su apoyo y permite participar activamente en la atmósfera visual de las presentaciones.
BCT