K-Pop Demon Hunters: Huntrix y Saja Boys presentan sus lightsticks

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los grupos Huntrix y Saja Boys, parte del universo K-Pop Demon Hunters, anunciaron el lanzamiento de sus lightsticks oficiales, artículos icónicos para los seguidores del género.

Los dispositivos ya están disponibles en preorden a través de las plataformas internacionales Withmuu y Hello82, mientras que su venta oficial comenzará en noviembre.

Diseñados para sincronizarse con la música y espectáculos en vivo, los lightsticks ofrecen una experiencia interactiva que conecta al público con los artistas durante conciertos y eventos especiales.