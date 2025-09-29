K-drama “Hotel del Luna” se estrena el martes en Azteca 7

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Bajo la premisa “un lugar donde las almas nunca se van”, este martes 7 de octubre llega a la televisión mexicana el esperado estreno de “Hotel del Luna”, un k-drama que combina romance, misterio y fantasía y que promete cautivar a los televidentes a través de la señal de Azteca 7.

La producción surcoreana, que se ha consolidado como una de las más exitosas del género, narra la historia de un hotel muy particular, donde los huéspedes no son personas comunes, sino almas que no han logrado descansar en paz.

Al frente del lugar se encuentra una enigmática mujer, marcada por un destino sobrenatural que la une con los visitantes que llegan a este espacio entre la vida y la muerte.

Con escenarios de gran estética visual, un guion que mezcla lo paranormal con el romance y actuaciones destacadas, “Hotel del Luna” ha sido reconocida internacionalmente como una de las series más originales dentro de la ola del k-drama.

El estreno podrá seguirse en el canal Azteca 7, mientras que para quienes deseen más información sobre horarios y contenidos, está disponible el sitio oficial azteca7.com.