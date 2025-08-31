¡Jujutsu Kaisen regresa en enero de 2026 con una batalla épica!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este fin de semana se presentó el tráiler oficial de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen, confirmando que el anime regresará con el arco The Culling Game Part 1 en enero de 2026.

Antes de llegar a televisión y plataformas digitales, los episodios 1 y 2 tendrán una premiere mundial exclusiva en cines, como parte de una edición especial del aclamado Shibuya Incident, reeditado para la pantalla grande.

La nueva temporada mostrará el esperado enfrentamiento entre Yuta Okkotsu, protagonista de Jujutsu Kaisen 0, y Yuji Itadori, en una de las batallas más intensas e icónicas del manga original.

Con esta entrega, la saga retoma su historia tras los sucesos de Shibuya, preparando un choque épico de energías malditas que marcará el rumbo de la serie