Jujutsu Kaisen regresa con spin-off; los nietos de Yuta y Maki serán los protagonistas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El mundo del manga recibió una sorpresa con el anuncio de Jujutsu Kaisen: Módulo No. 3, un spin-off escrito por Gege Akutami, creador de la exitosa saga que conquistó millones de lectores en todo el mundo.
La historia se sitúa en el futuro y sigue a los nietos de Yuta Okkotsu y Maki Zenin, dos de los personajes más emblemáticos de la obra original. Los nuevos héroes son Okkotsu Yuka y Okkotsu Tsurugi, quienes deberán enfrentar amenazas nunca antes vistas en el universo de Jujutsu.
De acuerdo con los primeros spoilers, esta secuela introduce a los Simuria, una raza alienígena que llega a la Tierra con su nave nodriza Naunax, buscando asilo como refugiados. Japón se convierte en el centro de la historia debido a la similitud de poderes entre estos extraterrestres y los hechiceros.
Con este spin-off, Gege Akutami expande el legado de Jujutsu Kaisen, mezclando la tradición de hechicería con elementos de ciencia ficción, lo que promete dar un giro inesperado a la franquicia.
