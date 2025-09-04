Jujutsu Kaisen regresa con spin-off; los nietos de Yuta y Maki serán los protagonistas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El mundo del manga recibió una sorpresa con el anuncio de Jujutsu Kaisen: Módulo No. 3, un spin-off escrito por Gege Akutami, creador de la exitosa saga que conquistó millones de lectores en todo el mundo.

La historia se sitúa en el futuro y sigue a los nietos de Yuta Okkotsu y Maki Zenin, dos de los personajes más emblemáticos de la obra original. Los nuevos héroes son Okkotsu Yuka y Okkotsu Tsurugi, quienes deberán enfrentar amenazas nunca antes vistas en el universo de Jujutsu.