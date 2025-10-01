Joven madre gana torneo de Mortal Kombat XL con su bebé en brazos

En semifinales se enfrentó a su propio esposo y lo derrotó para conseguir el pase a la final, donde finalmente se coronó campeona.

La imagen que recorrió las redes sociales muestra a la joven con el control en la mano, el bebé en brazos y la concentración puesta en el combate, lo que generó miles de reacciones y comentarios por la capacidad de combinar maternidad y pasión gamer en un mismo escenario.

Usuarios de todo el mundo destacaron el momento como un ejemplo del poder del multitasking, además de resaltar la creciente participación de mujeres en la escena de los videojuegos competitivos, tradicionalmente dominada por hombres.