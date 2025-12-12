Jackson Wang: lo que debes saber sobre la preventa para su show en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Atención, fans de Jackson Wang! El cantante, rapero y performer asiático ha confirmado su regreso a México con su nuevo espectáculo MAGICMAN 2 World Tour, el cual llegará a la capital mexicana el próximo 20 de abril de 2026.

El concierto se llevará a cabo en el emblemático Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, y forma parte de la gira internacional que lo llevará por diferentes ciudades del mundo con su propuesta visual y sonora única.

La empresa promotora OCESA confirmó el evento el pasado 10 de diciembre y también anunció que la preventa de boletos para clientes Banamex será el próximo martes 16 de diciembre a partir de las 11:00 de la mañana, a través del sistema Ticketmaster.