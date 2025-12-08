J-Rock en vivo: lo mejor del metal japonés llegará a CDMX en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La ola de música asiática sigue tomando fuerza en Latinoamérica y México no es la excepción. Para el 2026, importantes bandas japonesas han confirmado conciertos en nuestro país, ofreciendo espectáculos de visual kei, J-Rock y metal en vivo que prometen experiencias inolvidables para los fans del género.
De acuerdo con las fechas ya anunciadas por las productoras, estas son algunas de las presentaciones programadas:
SHAZNA – 16 de marzo de 2026, en Foro 1869, Ciudad de México. La legendaria banda de visual kei, ícono de los años 90, regresa con su gira Latin America Tour 2026, en lo que promete ser un show lleno de nostalgia y energía.
GALNERYUS – 15 de febrero de 2026, en La Maraka, Ciudad de México. La agrupación de power metal japonés ofrecerá una presentación con sus grandes éxitos y nuevo material, destacando por su virtuosismo y fuerza escénica.
DEVILOOF – 29 de mayo de 2026, con sede y ciudad aún por confirmar. La banda de metal extremo japonés vuelve a Latinoamérica tras su última gira, prometiendo un show cargado de intensidad, potencia visual y contacto directo con sus seguidores.
Estas giras reflejan el creciente interés del público latinoamericano por la música alternativa de Asia, particularmente los géneros surgidos en Japón como el visual kei, el J‑Rock y el metal, que combinan estética, técnica y teatralidad.
Además del concierto, muchas de estas presentaciones ofrecen experiencias exclusivas como meet & greet, venta de mercancía oficial y activaciones especiales, lo que convierte cada fecha en un evento cultural completo para los fans.
BCT