Inmortalizan a Gus Rodríguez en mural en León, Guanajuato

León, Guanajuato (MiMorelia.com).- El legado de Gus Rodríguez, pionero del periodismo de videojuegos en México, fue honrado este miércoles con un mural colectivo ubicado frente a la Estación de Transferencia Delta, en León, Guanajuato.
A través de redes sociales, se dio a conocer la inauguración de esta obra artística, en la que participaron 10 creadores urbanos.
Entre los que participarn estuvieron brote_rnk, zhot_rnk, dany_rnk, peck_nations, koofy_tat2, grafyck y el Instituto de la Juventud de León, quienes rindieron homenaje a Gus con una pieza que mezcla nostalgia, color y cultura gamer.
Gus Rodríguez fue una figura esencial para miles de jugadores en Latinoamérica, al acercar de manera accesible y entretenida el mundo de los videojuegos con programas como Nintendo Manía, Power Up y su trabajo en la revista Club Nintendo.
Su carisma, estilo único y profundo conocimiento del gaming marcaron a una generación que hoy lo recuerda como un mentor y amigo.
Gus falleció el 10 de abril de 2020 a los 59 años de edad. Su deceso fue lamentado en todo el ecosistema gamer y de la cultura pop mexicana, dejando una huella imborrable en medios, consolas y corazones.
