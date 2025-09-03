Inmortalizan a Gus Rodríguez en mural en León, Guanajuato

Gus Rodríguez fue una figura esencial para miles de jugadores en Latinoamérica, al acercar de manera accesible y entretenida el mundo de los videojuegos con programas como Nintendo Manía, Power Up y su trabajo en la revista Club Nintendo.

Su carisma, estilo único y profundo conocimiento del gaming marcaron a una generación que hoy lo recuerda como un mentor y amigo.

Gus falleció el 10 de abril de 2020 a los 59 años de edad. Su deceso fue lamentado en todo el ecosistema gamer y de la cultura pop mexicana, dejando una huella imborrable en medios, consolas y corazones.