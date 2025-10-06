¡Icónica! NANA lanza edición con Vivienne Westwood por su 25 aniversario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para celebrar los 25 años del lanzamiento del manga NANA, la creadora Ai Yazawa presentó una edición conmemorativa ilustrada en colaboración con la legendaria casa de moda británica Vivienne Westwood, marca que ha estado estrechamente ligada al universo visual de la serie.
La edición especial cuenta con una nueva portada ilustrada por Yazawa, donde las protagonistas Nana Komatsu y Nana Osaki lucen diseños icónicos de la firma británica.
Además, la publicación incluye bordes con estampado de cuadros, un guiño visual que combina con los patrones presentes en las ediciones estándar del relanzamiento del aniversario. Esta edición recopila los volúmenes 1 y 2 de la historia original.
La conexión entre NANA y Vivienne Westwood no es nueva. Desde la publicación original, los fans han reconocido prendas, collares y accesorios inspirados en la diseñadora británica dentro del manga y el anime. El estilo punk de Westwood encajó de forma natural con la personalidad rebelde de Nana Osaki, vocalista de la banda ficticia Black Stones.
La Edición Vivienne Westwood estará disponible en tiendas seleccionadas y boutiques a partir del 30 de octubre de 2025, con unidades limitadas para coleccionistas.
BCT