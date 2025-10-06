¡Icónica! NANA lanza edición con Vivienne Westwood por su 25 aniversario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para celebrar los 25 años del lanzamiento del manga NANA, la creadora Ai Yazawa presentó una edición conmemorativa ilustrada en colaboración con la legendaria casa de moda británica Vivienne Westwood, marca que ha estado estrechamente ligada al universo visual de la serie.

La edición especial cuenta con una nueva portada ilustrada por Yazawa, donde las protagonistas Nana Komatsu y Nana Osaki lucen diseños icónicos de la firma británica.