Hyun-bin y Son Ye-jin hacen historia como la pareja más premiada en los Blue Dragon Awards

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una edición inolvidable de los Blue Dragon Film Awards, el matrimonio formado por Hyun-bin y Son Ye-jin se convirtió en el centro de atención al obtener los galardones a Mejor Actor y Mejor Actriz, un logro sin precedentes en la historia de esta prestigiosa ceremonia del cine surcoreano.
Aunque ingresaron por separado a la alfombra roja del KBS Hall de Yeouido, más tarde fueron captados sentados juntos durante la gala, generando una oleada de comentarios en redes sociales. Esta fue la primera vez que aparecieron como pareja en un evento de premiación desde su boda en 2022.
Ambos también ganaron en la categoría de popularidad, reconocimientos votados por el público que compartieron con Park Jin-young y Lim Yoon-a.
Hyun-bin fue reconocido por su actuación en Harbin, un drama histórico que retrata la vida del activista Ahn Jung-geun. En su discurso, agradeció al equipo de producción y expresó: “A mi esposa Ye-jin, que me da fuerza solo con existir, y a nuestro hijo: los amo y les agradezco”. El filme también fue galardonado en las categorías de Mejor Cinematografía e Iluminación.
Por su parte, Son Ye-jin brilló con No Other Choice, dirigida por Park Chan-wook. En su discurso recordó: “Recibí mi primer Blue Dragon a Mejor Actriz a los 27, y ahora, después de los 40, me lo entregan nuevamente. Siempre fue un sueño mío, y ahora se hizo realidad otra vez”. La cinta fue la gran ganadora de la noche con premios a Mejor Película, Director y Actor de Reparto.
El romance de Hyun-bin y Son Ye-jin ha sido seguido de cerca por sus fans. Su historia comenzó en 2004 y se consolidó con el drama Crash Landing On You, donde la química en pantalla dio paso a una relación real confirmada en 2021.
RYE-