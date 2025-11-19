Hyun-bin y Son Ye-jin hacen historia como la pareja más premiada en los Blue Dragon Awards

Aunque ingresaron por separado a la alfombra roja del KBS Hall de Yeouido, más tarde fueron captados sentados juntos durante la gala, generando una oleada de comentarios en redes sociales. Esta fue la primera vez que aparecieron como pareja en un evento de premiación desde su boda en 2022.

Ambos también ganaron en la categoría de popularidad, reconocimientos votados por el público que compartieron con Park Jin-young y Lim Yoon-a.

Hyun-bin fue reconocido por su actuación en Harbin, un drama histórico que retrata la vida del activista Ahn Jung-geun. En su discurso, agradeció al equipo de producción y expresó: “A mi esposa Ye-jin, que me da fuerza solo con existir, y a nuestro hijo: los amo y les agradezco”. El filme también fue galardonado en las categorías de Mejor Cinematografía e Iluminación.