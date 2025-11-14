Hyun Bin regresa con “Made in Korea”, thriller coreano de espías en Disney Plus

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La plataforma Disney Plus anunció el estreno de su nueva serie original “Made in Korea”, un thriller policíaco ambientado en la Corea del Sur de los años 70, protagonizado por reconocidas estrellas del drama coreano como Hyun Bin, Jung Woo-sung y Woo Do-hwan.

La producción, dirigida por Woo Min-ho, se estrenará a partir del 24 de diciembre de 2025 y promete una intensa historia de espionaje, corrupción, crimen y poder político en una de las décadas más turbulentas del país asiático.

La serie gira en torno a Baek Kitae (interpretado por Hyun Bin), un agente de la KCIA —la agencia de inteligencia coreana— que lleva una vida doble: de día es funcionario del gobierno, y de noche, contrabandista. Su ascenso dentro del sistema parece imparable, hasta que entra en escena Jang Geon-young (Jung Woo-sung), un fiscal incorruptible que amenaza con desmantelar su imperio clandestino.