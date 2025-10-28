Hyrule Warriors: Age of Imprisonment llega a Nintendo Switch 2 el 6 de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El universo de The Legend of Zelda continúa expandiéndose con el próximo lanzamiento de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, un título que apuesta por intensos combates en escenarios masivos y una historia épica centrada en la defensa del Reino de Hyrule.

En esta nueva entrega, los jugadores se pondrán en el papel del Rey Rauru y la Princesa Zelda, quienes liderarán la resistencia ante la invasión de Ganondorf.

A su lado aparecerán tanto héroes conocidos como nuevos aliados, incluyendo a Calamo, un korok en busca de hogar, y el Misterioso Constructo, una figura capaz de surcar los cielos y cambiar de forma.

Entre los personajes que regresan se encuentran los legendarios Sabios: Agraston, jefe de los Goron; Qia, reina de los Zora; y Raphica, líder de los Rito, cada uno con habilidades únicas que enriquecerán la experiencia de combate.

Una de las novedades más esperadas son los Sync Strikes, técnicas combinadas entre personajes que permiten ejecutar ofensivas especiales o activar ventajas estratégicas en medio de la batalla.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment estará disponible a partir del 6 de noviembre, de forma exclusiva para la consola Nintendo Switch 2.