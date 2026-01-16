¡Homero Simpson llega a Morelia! Humberto Vélez estará en Vive La ConCo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El reconocido actor de doblaje Humberto Vélez, famoso por dar vida a personajes icónicos como Homero Simpson, llegará a Morelia y Puerto Vallarta como parte de su gira con Vive La ConCo.

Con una carrera de más de tres décadas, Vélez ha sido la voz oficial de Homero Simpson en la serie Los Simpson, además de interpretar a otros personajes entrañables como Winnie Pooh, Lord Farquaad (Shrek), Roz (Monsters Inc), el Profesor Hubert Farnsworth y Kiff Kroker (Futurama), Homero Addams, el T-800 (Terminator 2), Reaper (Overwatch), entre muchos otros.

Los boletos ya están a la venta, por lo que los organizadores invitan a los fans a no perder la oportunidad de convivir con una de las voces más queridas del doblaje en Latinoamérica.