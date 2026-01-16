¡Homero Simpson llega a Morelia! Humberto Vélez estará en Vive La ConCo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El reconocido actor de doblaje Humberto Vélez, famoso por dar vida a personajes icónicos como Homero Simpson, llegará a Morelia y Puerto Vallarta como parte de su gira con Vive La ConCo.
Con una carrera de más de tres décadas, Vélez ha sido la voz oficial de Homero Simpson en la serie Los Simpson, además de interpretar a otros personajes entrañables como Winnie Pooh, Lord Farquaad (Shrek), Roz (Monsters Inc), el Profesor Hubert Farnsworth y Kiff Kroker (Futurama), Homero Addams, el T-800 (Terminator 2), Reaper (Overwatch), entre muchos otros.
Los boletos ya están a la venta, por lo que los organizadores invitan a los fans a no perder la oportunidad de convivir con una de las voces más queridas del doblaje en Latinoamérica.
El doblaje mexicano es reconocido internacionalmente por su calidad y carisma, y Humberto Vélez es uno de sus máximos exponentes. Su voz ha acompañado a varias generaciones de espectadores en series, películas animadas y videojuegos, por lo que su visita representa una oportunidad única para los fans de la cultura pop.
La fecha del evento en Morelia está confirmada para el 8 de marzo en la Ceconexpo, mientras que en Puerto Vallarta se llevará a cabo el 22 de marzo, como parte de las actividades de Vive La ConCo, una convención que reúne a talentos de la cultura pop, el doblaje, el cosplay y la animación.
BCT