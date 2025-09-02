Hisashi Kagawa, animador de Sailor Moon y Dragon Ball, estará en AniMole 2025 en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El reconocido animador japonés Hisashi Kagawa, responsable de dar vida a icónicos personajes del anime como los de Sailor Moon, One Piece, Pokémon y Dragon Ball Super, visitará México durante la convención AniMole 3, que se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de septiembre en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones WTC, en la Ciudad de México.

A través de redes sociales, los organizadores del evento confirmaron la participación del artista como uno de los invitados especiales para esta edición 2025.

Con una trayectoria de más de 35 años en la industria de la animación japonesa, Kagawa ha sido pieza clave en producciones que marcaron generaciones. Fue director de animación y animador en diversos episodios de Sailor Moon, así como en las películas Sailor Moon R, S, y SuperS. Además, participó en el emblemático opening de Sailor Stars.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran:

Pokémon (1997): dirección de animación.

Angelic Layer (2001), Soul Eater (2008), y Toriko (2011): en esta última también realizó el diseño de personajes .

Go! Princess Pretty Cure (2015): diseño de personajes y dirección de animación.

Dragon Ball Super (2015): participación en el opening.

Tiger Mask W (2016): diseño de personajes.

Dragon Quest: The Adventure of Dai (2020), One Piece Film: Red (2022), y Pretty Cure All Stars F (2023): animador.

Oda Cinnamon Nobunaga (2020): diseño de personajes.

📲 Los interesados pueden conocer más de su obra en su cuenta de Instagram @danngodaisuki.

🎟 Las entradas para el evento están disponibles en la página oficial: https://animole-2025.boletia.com