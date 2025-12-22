Haikyu! Vs. El Pequeño Gigante: la batalla final ya tiene fecha de estreno

La historia de esta nueva entrega continuará después del enfrentamiento entre Karasuno y Nekoma, mostrando a Shoyo Hinata y su equipo avanzando a los cuartos de final para enfrentar a Kamomedai, liderado por Korai Hoshiumi, apodado también como “El Pequeño Gigante”. Esta rivalidad marca un momento clave en la evolución del protagonista.

Además de la película, se confirmó que en 2027 también se estrenará un episodio especial titulado Haikyu!! Bakemonotachi no Iku Tokoro (El lugar donde van los monstruos), que se transmitirá por TV y streaming. Este especial mostrará el duelo entre la Academia Fukurodani y la Preparatoria Mujinazaka, con los jugadores Kotaro Bokuto y Wakatsu Kiryu como protagonistas.

Ambos proyectos contarán nuevamente con Susumu Mitsunaka como director, y estarán a cargo del reconocido estudio de animación Production I.G, que ha trabajado en toda la serie principal desde su inicio. La producción se mantendrá fiel al estilo que ha hecho de Haikyu!! uno de los animes deportivos más populares.

El manga original de Haikyu!!, creado por Haruichi Furudate, se publicó entre 2012 y 2020 en la revista Weekly Shonen Jump. Actualmente, la serie está disponible en plataformas como Crunchyroll, donde nuevos y antiguos fans pueden revivir los momentos más emocionantes del voleibol escolar japonés.

