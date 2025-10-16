¡Habrá nuevo anime! Mistress Kanan is Devilishly Easy llegará en abril de 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La industria del anime ya calienta motores para su temporada de primavera de 2026, y una de las nuevas apuestas confirmadas es Mistress Kanan is Devilishly Easy, producción basada en el manga original de nonco.

La serie, que llegará en abril del próximo año, está a cargo del estudio japonés Studio KAI, y contará con la dirección de Yasushi Muroya, conocido por su trabajo en BLUELOCK y BASTARD!! -Heavy Metal, Dark Fantasy-.

En cuanto al elenco de voces, ya se confirmó la participación de actrices reconocidas como Sayumi Suzushiro, Maki Kawase, Ayaka Nanase, Fūka Izumi, Hikaru Tōno y Yoshino Nanjō, quienes darán vida a un grupo variado de personajes sobrenaturales.

La historia gira en torno a Kanan, una demonio que llega al mundo humano con el objetivo de devorar almas. Para infiltrarse, adopta la identidad de una estudiante de preparatoria, pero sus planes toman un giro inesperado cuando termina convirtiéndose en la novia de su futura víctima. Sin haber experimentado el amor antes, deberá enfrentar una serie de emociones y conflictos que pondrán a prueba su naturaleza infernal.

Así se ve el primer avance: