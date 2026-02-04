Habrá concierto sinfónico de Las Guerreras Mágicas con Naomi Tamura en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Uno de los animes más recordados de los años 90, Magic Knight Rayearth —conocido en Latinoamérica como “Las Guerreras Mágicas”— celebrará tres décadas de historia con un concierto sinfónico oficial que promete llenar de nostalgia a sus seguidores.
Este homenaje musical se llevará a cabo el próximo 8 de agosto de 2026 en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México, y tendrá como invitada especial a Naomi Tamura, intérprete del icónico opening “Yuzurenai Negai”.
El espectáculo es organizado por Anime Music Lab y contará con varias categorías de boletos para los fans, incluyendo experiencias VIP:
M&G VIP (Foto y Autógrafo con Naomi Tamura): $3,000 mxn
Autozam VIP: $2,500 mxn
Chizeta: $1,500 mxn
Fahren: $1,000 mxn
PCD: $1,400 mxn
Cabe destacar que los precios no incluyen cargos por servicio, y los boletos estarán disponibles a partir del 2 de marzo a través de Ticketmaster México.
La serie, producida por el estudio CLAMP, marcó a toda una generación con su mezcla de fantasía, aventura y emociones profundas. Este concierto es una oportunidad única para revivir su magia con arreglos sinfónicos que prometen una experiencia inmersiva para el público.
