Habrá concierto sinfónico de Las Guerreras Mágicas con Naomi Tamura en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Uno de los animes más recordados de los años 90, Magic Knight Rayearth —conocido en Latinoamérica como “Las Guerreras Mágicas”— celebrará tres décadas de historia con un concierto sinfónico oficial que promete llenar de nostalgia a sus seguidores.

Este homenaje musical se llevará a cabo el próximo 8 de agosto de 2026 en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México, y tendrá como invitada especial a Naomi Tamura, intérprete del icónico opening “Yuzurenai Negai”.