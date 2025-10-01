¡Héroes en acción! Nuevo videojuego de My Hero Academia llega en 2026

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Ya tiene fecha de estreno el nuevo videojuego basado en la exitosa saga de anime y manga My Hero Academia.

Se trata de My Hero Academia: All’s Justice, un título de peleas que llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (a través de Steam) el próximo 6 de febrero de 2026.

El juego estará disponible en tres ediciones: estándar, deluxe y ultimate. Esta última, considerada la más completa, tendrá un precio de 99.99 dólares estadounidenses (aproximadamente mil 800 pesos mexicanos al tipo de cambio actual).

La edición ultimate incluirá:

El videojuego base

Un pase de temporada con cinco personajes jugables adicionales

Una tarjeta coleccionable

Siete diseños de interfaz de usuario (UI)

Un paquete con 20 trajes exclusivos

La desarrolladora liberó también el tráiler oficial con subtítulos en español, disponible en plataformas digitales.

Así es como se verá: