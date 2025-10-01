Lo Kawaii

¡Héroes en acción! Nuevo videojuego de My Hero Academia llega en 2026

FACEBOOK/BANDAI NAMCO Latinoamérica
Ciudad de México (MiMorelia.com).- Ya tiene fecha de estreno el nuevo videojuego basado en la exitosa saga de anime y manga My Hero Academia.

Se trata de My Hero Academia: All’s Justice, un título de peleas que llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (a través de Steam) el próximo 6 de febrero de 2026.

El juego estará disponible en tres ediciones: estándar, deluxe y ultimate. Esta última, considerada la más completa, tendrá un precio de 99.99 dólares estadounidenses (aproximadamente mil 800 pesos mexicanos al tipo de cambio actual).

La edición ultimate incluirá:

  • El videojuego base

  • Un pase de temporada con cinco personajes jugables adicionales

  • Una tarjeta coleccionable

  • Siete diseños de interfaz de usuario (UI)

  • Un paquete con 20 trajes exclusivos

La desarrolladora liberó también el tráiler oficial con subtítulos en español, disponible en plataformas digitales.

Así es como se verá:

