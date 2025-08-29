Lo Kawaii

‘Golden’ de K-Pop: Demon Hunters compite como canción del verano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El tema “Golden” de HUNTR/X, parte del soundtrack oficial de la película animada K-Pop: Demon Hunters, recibió una nominación a “Mejor Canción del Verano” en los Video Music Awards.

La canción mezcla sonidos del pop y estética K-pop, con una energía vibrante que ha capturado la atención de fans y críticos por igual.

Entre los nominados de esta categoría también destacan artistas como Demi Lovato, Doja Cat, Justin Bieber, Chappell Roan y Tate McRae.

La votación ya está abierta en el sitio oficial de MTV y los resultados se revelarán el 07 septiembre en el canal de CBS.

