Genshin Impact y Among Us se unen en un crossover adorable

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para celebrar el lanzamiento de la Versión Luna I, Among Us ha sorprendido a su comunidad con una colaboración especial junto a Genshin Impact. Del 10 de septiembre al 10 de octubre, los jugadores podrán iniciar sesión en el juego para reclamar objetos exclusivos inspirados en la adorable compañera de viaje de Teyvat: Paimon.

Durante este evento limitado, los tripulantes podrán añadir un toque único a sus partidas con la peluca de Paimon, el disfraz de Paimon y una placa con el escudo del mejor compañero de viaje. Todo el contenido se añadirá automáticamente al inventario de los usuarios, sin necesidad de completar misiones ni desafíos adicionales.