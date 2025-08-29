Genshin Impact libera mejoras épicas con la llegada de Luna I

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Genshin Impact lanzó el evento web especial “El comienzo de Nod Krai”, como parte de los preparativos para la llegada de la nueva versión Luna I.

Este evento invita a los jugadores a aceptar la “invitación del destino” y explorar la región de Nod Krai, que marca el inicio de una nueva etapa narrativa y jugable en el universo de Teyvat.

Además, ya está disponible el prerregistro oficial de la versión “Luna I”, el cual permite a los usuarios obtener Protogemas y recompensas adicionales por anticipar su participación en esta nueva versión.

Participar en “El comienzo de Nod Krai” también permite desbloquear elementos visuales y curiosidades del nuevo territorio.