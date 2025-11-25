Gala imperdible: así será el explosivo line-up de los MMA 2025

También participarán talentos emergentes y proyectos colaborativos como 10CM, ALLDAY PROJECT, ALPHA DRIVE ONE, IDID, HANRORO y KiiiKiii.

Los MelOn Music Awards (MMA) son una de las premiaciones más importantes de la industria musical surcoreana, organizados por el servicio de música digital MelOn. Se celebran anualmente desde 2009 y reconocen lo mejor del K‑pop y otros géneros, basándose en desempeño digital, votos de fans y evaluación de expertos.

La gala destaca por sus presentaciones en vivo, colaboraciones inéditas y escenarios de alto nivel, consolidándose como un referente global del entretenimiento asiático.

