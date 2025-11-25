Gala imperdible: así será el explosivo line-up de los MMA 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La edición 2025 de los MelOn Music Awards (MMA) se perfila como una de las más esperadas del calendario musical. El evento, que se celebrará el 20 de diciembre, ya reveló su cartel completo con una mezcla explosiva de leyendas, solistas y nuevas promesas del K‑pop.
Jennie (BLACKPINK)
G‑DRAGON
Jay Park & LNGSHOT
Zico
WOODZ
EXO
aespa
IVE
PLAVE
ILLIT
BOYNEXTDOOR
NCT WISH
RIIZE
Hearts2Hearts
También participarán talentos emergentes y proyectos colaborativos como 10CM, ALLDAY PROJECT, ALPHA DRIVE ONE, IDID, HANRORO y KiiiKiii.
Los MelOn Music Awards (MMA) son una de las premiaciones más importantes de la industria musical surcoreana, organizados por el servicio de música digital MelOn. Se celebran anualmente desde 2009 y reconocen lo mejor del K‑pop y otros géneros, basándose en desempeño digital, votos de fans y evaluación de expertos.
La gala destaca por sus presentaciones en vivo, colaboraciones inéditas y escenarios de alto nivel, consolidándose como un referente global del entretenimiento asiático.
BCT