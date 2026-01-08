Gabriel Chávez, voz de Sr. Burns, estará en La Mole 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Mole Convention, uno de los eventos más importantes de cultura pop en México, contará este año con la participación especial del actor y director de doblaje Gabriel Chávez, reconocido por dar voz a personajes emblemáticos como Charles Montgomery Burns en Los Simpson, además de Buzz Buzzard y Ed Cabeza Grande.
El actor estará presente los días 13, 14 y 15 de marzo en la edición número 30 de la convención, que se celebrará en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones WTC, en la Ciudad de México.
Chávez no solo ha destacado en el mundo del doblaje. Su trayectoria incluye papeles en cine, televisión y plataformas de streaming. Entre sus trabajos en pantalla grande figuran películas como Una última y nos vamos, Miss Bala y Chavos Banda.
En 2023, obtuvo el reconocimiento al Mejor Actor en The Telly Awards, por su participación en el cortometraje Sólo tal vez, presentado en Nueva York.
En televisión ha participado como actor y conductor en programas como Lo que la gente cuenta, Azul Tequila, Niño Santo y El extraño retorno de Diana Salazar. También ha incursionado en series de plataformas digitales, como Desenfrenadas, de Netflix.
El costo de su participación en La Mole aún no ha sido confirmado, pero los boletos para el evento ya están disponibles en línea a través del sitio oficial.
