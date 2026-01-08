Gabriel Chávez, voz de Sr. Burns, estará en La Mole 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Mole Convention, uno de los eventos más importantes de cultura pop en México, contará este año con la participación especial del actor y director de doblaje Gabriel Chávez, reconocido por dar voz a personajes emblemáticos como Charles Montgomery Burns en Los Simpson, además de Buzz Buzzard y Ed Cabeza Grande.

El actor estará presente los días 13, 14 y 15 de marzo en la edición número 30 de la convención, que se celebrará en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones WTC, en la Ciudad de México.

Chávez no solo ha destacado en el mundo del doblaje. Su trayectoria incluye papeles en cine, televisión y plataformas de streaming. Entre sus trabajos en pantalla grande figuran películas como Una última y nos vamos, Miss Bala y Chavos Banda.