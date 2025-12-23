G-Dragon y Jennie arrasan en los MMA 2025: esta es la lista completa de ganadores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La edición 2025 de los Melon Music Awards (MMA), celebrada este 20 de diciembre en Seúl, Corea del Sur, reconoció a lo mejor de la industria del k-pop. Artistas como G-Dragon, Jennie y Rosé se alzaron como las figuras más premiadas de la noche.
Entre los daesang (los máximos reconocimientos), G-Dragon fue el gran triunfador al obtener tres galardones:
Artista del año
Canción del año por HOME SWEET HOME (junto a Taeyang y Daesung)
Álbum del año por Übermensch
Por su parte, Jennie hizo historia al convertirse en la primera solista femenina en recibir el premio a Disco del año, consolidando su éxito como artista individual tras su paso por BLACKPINK.
En las categorías generales, la lista completa de ganadores incluye:
Top 10 artistas del año:
Rosé
Lim Young Woong
Jennie
aespa
BOYNEXTDOOR
G-Dragon
IVE
NCT Wish
PLAVE
RIIZE
Millions Top 10 (por ventas digitales):
Rosé – Rosie
SEVENTEEN – HAPPY BURSTDAY
IU – A flower bookmark, Pt. 3
Lim Young Woong – IM HERO 2
Jennie – Ruby
BOYNEXTDOOR – No Genre
G-Dragon – Übermensch
IVE – IVE EMPATHY
PLAVE – Caligo Pt.1
RIIZE – ODYSSEY
Reconocimientos individuales:
Mejor solista femenina: Rosé
Mejor solista masculino: G-Dragon
Mejor grupo femenino: IVE
Mejor grupo masculino: BOYNEXTDOOR
Artista nuevo del año: ALLDAY PROJECT y Hearts2Hearts
Mejor artista pop: Ed Sheeran
Mejor banda sonora (OST): HUNTR/X por Golden (KPop Demon Hunters)
Mejor video musical: KiiiKiii por I DO ME
Mejor compositor: G-Dragon
Mejor productor: Zico
Artista global: aespa
Artista global en ascenso: IDID
Artista japonés favorito: BOYNEXTDOOR
Favorito del pop japonés: Kenshi Yonezu
Además, otros premios como Etapa del año (aespa), Hot trend (WOODZ), Ícono global 1theK (KiiiKiii) y La estrella de todos en KakaoBank (NCT WISH) celebraron la diversidad de talentos en ascenso.
