G-Dragon y Jennie arrasan en los MMA 2025: esta es la lista completa de ganadores
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La edición 2025 de los Melon Music Awards (MMA), celebrada este 20 de diciembre en Seúl, Corea del Sur, reconoció a lo mejor de la industria del k-pop. Artistas como G-Dragon, Jennie y Rosé se alzaron como las figuras más premiadas de la noche.

Entre los daesang (los máximos reconocimientos), G-Dragon fue el gran triunfador al obtener tres galardones:

  • Artista del año

  • Canción del año por HOME SWEET HOME (junto a Taeyang y Daesung)

  • Álbum del año por Übermensch

Por su parte, Jennie hizo historia al convertirse en la primera solista femenina en recibir el premio a Disco del año, consolidando su éxito como artista individual tras su paso por BLACKPINK.

En las categorías generales, la lista completa de ganadores incluye:

Top 10 artistas del año:

  • Rosé

  • Lim Young Woong

  • Jennie

  • aespa

  • BOYNEXTDOOR

  • G-Dragon

  • IVE

  • NCT Wish

  • PLAVE

  • RIIZE

Millions Top 10 (por ventas digitales):

  • Rosé – Rosie

  • SEVENTEEN – HAPPY BURSTDAY

  • IU – A flower bookmark, Pt. 3

  • Lim Young Woong – IM HERO 2

  • Jennie – Ruby

  • BOYNEXTDOOR – No Genre

  • G-Dragon – Übermensch

  • IVE – IVE EMPATHY

  • PLAVE – Caligo Pt.1

  • RIIZE – ODYSSEY

Reconocimientos individuales:

  • Mejor solista femenina: Rosé

  • Mejor solista masculino: G-Dragon

  • Mejor grupo femenino: IVE

  • Mejor grupo masculino: BOYNEXTDOOR

  • Artista nuevo del año: ALLDAY PROJECT y Hearts2Hearts

  • Mejor artista pop: Ed Sheeran

  • Mejor banda sonora (OST): HUNTR/X por Golden (KPop Demon Hunters)

  • Mejor video musical: KiiiKiii por I DO ME

  • Mejor compositor: G-Dragon

  • Mejor productor: Zico

  • Artista global: aespa

  • Artista global en ascenso: IDID

  • Artista japonés favorito: BOYNEXTDOOR

  • Favorito del pop japonés: Kenshi Yonezu

Además, otros premios como Etapa del año (aespa), Hot trend (WOODZ), Ícono global 1theK (KiiiKiii) y La estrella de todos en KakaoBank (NCT WISH) celebraron la diversidad de talentos en ascenso.

