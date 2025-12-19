G-Dragon y Alan Walker Presentan Remix de 'Too Bad' en los MMA 2025

La canción original, incluida en su tercer álbum de estudio "Übermensch", cuenta con la colaboración de Anderson .Paak, pero el remix con Alan Walker promete una nueva interpretación, fusionando el estilo único de G-Dragon con el reconocido toque electrónico de Walker. Este lanzamiento ha elevado las expectativas de los fanáticos, que esperan una versión más energética y vibrante del tema.

Lo que hace aún más emocionante este evento es la posibilidad de que G-Dragon interprete el remix en vivo durante los MMA 2025. Después de su ausencia durante una década, su regreso a los MMA es un evento esperado por miles de seguidores.

Con su actuación en los MMA y el estreno de este esperado remix de "Too Bad", G-Dragon está a punto de marcar una noche histórica para el K-pop y la música en general.