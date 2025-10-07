Función exclusiva en cines: Jujutsu Kaisen revive Shibuya y adelanta nueva temporada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los seguidores del exitoso anime Jujutsu Kaisen podrán disfrutar de un avance exclusivo de la nueva temporada con el estreno en cines del especial "Ejecución", que incluirá escenas del esperado arco "Incidente de Shibuya", así como del inicio del nuevo arco narrativo "El comienzo del viaje a la extinción".

Este evento especial se proyectará el 20 de noviembre, de manera exclusiva en salas de cine y será la antesala de lo que promete ser una de las entregas más impactantes de la serie, reconocida por su animación y su narrativa sobrenatural.