¡Frieren llega a Solo Leveling! Nueva colaboración entre el anime y el videojuego

La colaboración estará disponible el 23 de octubre, y quienes deseen participar podrán realizar la preinscripción en la pagina oficial, tendrán que ingresar su correo electrónico o número de móvil para recibir actualizaciones y acceder a recompensas exclusivas dentro del juego.

Mediante la página se informó que las recompensas se enviarán automáticamente a las cuentas elegibles, y que cada usuario solo podrá recibirlas una vez, dentro de un plazo de 30 días después de ser entregadas. Es importante revisar los requisitos en cada actualización, ya que estos pueden variar.

Para los fans de ambas franquicias, esta es una oportunidad única de ver a los personajes de Frieren integrarse en la dinámica de Solo Leveling: Arise. La preinscripción ya está disponible y puede cerrarse antes de lo previsto, dependiendo del número de registros.

