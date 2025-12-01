Fechas, boletos y sede: todo sobre el show de Kang Tae Oh en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Confirmado! El actor y cantante surcoreano Kang Tae Oh visitará México como parte de su gira mundial de fanmeetings “O’Hour”, y su encuentro con las fans mexicanas se realizará el próximo 27 de febrero de 2026 en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México.

La gira fue anunciada oficialmente por Man of Creation, agencia que representa al actor, y difundida a través de un cartel oficial donde se enlistan las fechas de todas las ciudades incluidas en el tour. La Ciudad de México será la última parada del recorrido internacional que comenzará el 10 de enero en Seúl, Corea del Sur.

Las fechas del tour “O’Hour” son:

Seúl – 10 de enero

Bangkok – 18 de enero

Tokio – 13 de febrero

São Paulo – 21 de febrero

Santiago de Chile – 23 de febrero

Ciudad de México – 27 de febrero

Los boletos para el evento en México estarán disponibles a partir del 5 de diciembre a las 17:00 horas, a través del portal superboletos.com . Aún no se han revelado precios ni detalles sobre posibles beneficios VIP, pero se espera que la promotora dé más información en los próximos días.

Kang Tae Oh se ganó el cariño del público internacional gracias a su papel como Lee Jun-ho en el exitoso K-drama “Extraordinary Attorney Woo”, donde interpretó al interés romántico de la protagonista. Su actuación le valió fama global y el reconocimiento como uno de los actores coreanos más queridos de su generación.