Fechas, boletos y sede: todo sobre el show de Kang Tae Oh en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Confirmado! El actor y cantante surcoreano Kang Tae Oh visitará México como parte de su gira mundial de fanmeetings “O’Hour”, y su encuentro con las fans mexicanas se realizará el próximo 27 de febrero de 2026 en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México.
La gira fue anunciada oficialmente por Man of Creation, agencia que representa al actor, y difundida a través de un cartel oficial donde se enlistan las fechas de todas las ciudades incluidas en el tour. La Ciudad de México será la última parada del recorrido internacional que comenzará el 10 de enero en Seúl, Corea del Sur.
Las fechas del tour “O’Hour” son:
Seúl – 10 de enero
Bangkok – 18 de enero
Tokio – 13 de febrero
São Paulo – 21 de febrero
Santiago de Chile – 23 de febrero
Ciudad de México – 27 de febrero
Los boletos para el evento en México estarán disponibles a partir del 5 de diciembre a las 17:00 horas, a través del portal . Aún no se han revelado precios ni detalles sobre posibles beneficios VIP, pero se espera que la promotora dé más información en los próximos días.
Kang Tae Oh se ganó el cariño del público internacional gracias a su papel como Lee Jun-ho en el exitoso K-drama “Extraordinary Attorney Woo”, donde interpretó al interés romántico de la protagonista. Su actuación le valió fama global y el reconocimiento como uno de los actores coreanos más queridos de su generación.
Además, ha participado en dramas como:
“The Tale of Nokdu”
“Run On”
“Doom at Your Service”
“The Potato Lab” (título actual en emisión)
El evento promete ser una experiencia única para las y los seguidores del actor, con dinámicas exclusivas, momentos íntimos con los fans y la oportunidad de ver a Kang Tae Oh en persona por primera vez en México.
BCT