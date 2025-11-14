Fantasía, videojuegos y romance: las nuevas series animadas de WEBTOON y Warner Bros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La reconocida casa productora Warner Bros. Animation y WEBTOON Entertainment, la plataforma digital de cómics más popular del mundo, anunciaron una alianza estratégica para coproducir 10 series animadas basadas en títulos exitosos de la comunidad global de WEBTOON. Las adaptaciones serán distribuidas a nivel internacional y marcan un hito en la colaboración entre el entretenimiento tradicional y el digital.

El anuncio fue realizado por ejecutivos de ambas compañías, quienes coincidieron en que esta colaboración representa una fusión sin precedentes entre la animación de clase mundial y las historias originales que han capturado a millones de lectores, principalmente entre la Generación Z.

"WEBTOON se ha convertido en una de las fuentes más emocionantes de narración original en el entretenimiento actual", afirmó Yongsoo Kim, director de estrategia global de WEBTOON. “Trabajar con Warner Bros. Animation nos brinda una oportunidad increíble para llevar estas historias más allá, con uno de los estudios más respetados del mundo.”

Por su parte, Sam Register, presidente de Warner Bros. Animation celebró la alianza como una forma de potenciar el talento narrativo de los creadores digitales: “Unir el arte de clase mundial de Warner Bros. Animation y la vibrante narrativa de WEBTOON crea una combinación asombrosa.”

Los primeros títulos en desarrollo, según revelaron, son obras que ya cuentan con una sólida base de fans tanto en inglés como en coreano. Estos son algunos de los seleccionados:

The Stellar Swordmaster : una épica oscura de fantasía urbana donde un joven huérfano jura obtener poder en un mundo dominado por señores criminales y espadachines caídos.

Hardcore Leveling Warrior : aventura gamer donde Ethan, el jugador número uno de un juego en línea, debe empezar de cero tras ser eliminado misteriosamente.

Down to Earth : comedia romántica en la que un joven solitario recibe la inesperada visita de una chica alienígena que cambia su mundo.

Elf & Warrior: una historia de fantasía donde un mestizo deberá enfrentarse a los prejuicios y la violencia del mundo mientras viaja con la banda de su tío.

La alianza no solo implica la coproducción de contenido, sino que también representa la expansión del catálogo de animación de WEBTOON, apoyado por su unidad WEBTOON Productions y sus divisiones de propiedad intelectual en Japón.

Se espera que esta colaboración lleve el formato de webcómic a una nueva dimensión, permitiendo que las historias más queridas por los fans cobren vida a través de la animación, con un potencial de alcance global gracias a la infraestructura de distribución de Warner Bros.

