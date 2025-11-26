Fans de BTS, atentos: gira solista de Jin se convierte en película en 4DX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fin de año promete ser especial para los seguidores del k‑pop: Jin llevará su primera gira como solista a los cines con #RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE, que se estrenará mundialmente el 27 y 28 de diciembre de 2025.
La película recopila las 20 presentaciones del tour mundial —que pasó por Asia, Europa, América del Norte y Japón— con conciertos en vivo, actuaciones inolvidables y momentos íntimos registrados entre bastidores.
Para brindar una experiencia más cercana a un concierto real, se proyectará en formatos premium como SCREEN X, 4DX y ULTRA 4DX.
Pero no se trata sólo de música. Los fans podrán disfrutar de contenido especial: entrevistas con el artista, escenas inéditas y material exclusivo que revela el detrás de cámaras del recorrido, así como una forma de conexión única con su público global.
Cinépolis informó así que la cinta se verá únicamente en algunos cines; ¡esperemos que Morelia esté entre ellos!
RYE-