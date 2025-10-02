¿Fan de Demon Slayer o Naruto? Voz de Akaza y Konohamaru viene a La Conco en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La convención Vive La ConCo regresa a la capital michoacana los próximos 25 y 26 de octubre en el Ceconexpo Morelia, y uno de los invitados estelares será el actor de doblaje José Antonio Toledano, voz de personajes icónicos del anime y la animación.

La información fue anunciada a través de redes sociales del evento, donde se confirmó que Toledano convivirá con fans, firmará autógrafos y participará en dinámicas durante la convención.

Entre sus personajes más conocidos están Akaza en Demon Slayer, Finn el Humano en Hora de Aventura, Ekko en League of Legends y Arcane, Konohamaru Sarutobi en Naruto, además de Piccoro niño en Dragon Ball Daima, Teruki Hanazawa en Mob Psycho 100, Kei Nagai en Ajin: Semihumano y Sōta Munakata en Suzume, entre muchos otros.

Los boletos para Vive La ConCo Morelia están disponibles en la plataforma exgtickets.io, con acceso para ambos días de actividades, que incluyen zona de artistas, concursos de cosplay, torneos de videojuegos y presentaciones especiales.