Fallece Andrés Turnes, voz de Anthony y Terry en Candy Candy

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La comunidad del doblaje latinoamericano y los fans del anime clásico lamentan profundamente la muerte de Andrés Turnes, actor argentino que prestó su voz a personajes entrañables como Anthony y Terry en la serie japonesa Candy Candy. Tenía 88 años.
La noticia fue dada a conocer el 25 de diciembre de 2025 por Cecilia Gispert —la actriz que interpretó a Candy White en la versión en español latino del anime— a través de sus redes sociales, donde expresó conmovida:
“Me acaba de llegar una muy, muy triste noticia. Este sábado 21/12/2025 falleció nuestro querido Andrés Turnes. Partió un ser de Luz que extrañaremos mucho, aunque sé que siempre estará a nuestro lado. Abrazo inmenso a su familia. Estoy segura de que en este nuevo camino, Andrés, te recibirán las mejores almas y la Luz bañará tu camino. Abrazo al cielo, querido compañero.”
Además de interpretar a Anthony Brower Ardley y a Terence “Terry” Grandchester en la etapa del Real Colegio San Pablo, Turnes también dio voz a Albert en su primera aparición como el "Príncipe de la Colina", y a Tom, uno de los amigos de la infancia de Candy. Su trabajo ayudó a consolidar el fenómeno de Candy Candy en América Latina durante los años 70 y 80.
En el anime Jet Marte también participó como la voz protagónica, y fuera del doblaje, Andrés Turnes tuvo una destacada trayectoria en el teatro argentino, con más de 200 puestas en escena, así como participaciones en películas como Los hermanos (1965), Tengo calle (1981) y Ángel, la diva y yo (1999).
La muerte de Turnes se suma a una serie de pérdidas significativas para el mundo del doblaje latino en 2025. El 11 de diciembre falleció la cantante Susana Klein, voz del tema de apertura de Candy Candy, y conocida también por su trabajo en Mafalda. Días antes, también se informó del deceso de Jorge Nicolini, quien dio voz a Terry en las etapas más maduras del personaje.
El legado de Andrés Turnes permanecerá en la memoria colectiva de generaciones que crecieron escuchando su voz en los melodramáticos episodios de Candy Candy, una serie que marcó la infancia de miles de personas en México, especialmente durante su transmisión en televisión abierta.
