Fallece Andrés Turnes, voz de Anthony y Terry en Candy Candy

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La comunidad del doblaje latinoamericano y los fans del anime clásico lamentan profundamente la muerte de Andrés Turnes, actor argentino que prestó su voz a personajes entrañables como Anthony y Terry en la serie japonesa Candy Candy. Tenía 88 años.

La noticia fue dada a conocer el 25 de diciembre de 2025 por Cecilia Gispert —la actriz que interpretó a Candy White en la versión en español latino del anime— a través de sus redes sociales, donde expresó conmovida:

“Me acaba de llegar una muy, muy triste noticia. Este sábado 21/12/2025 falleció nuestro querido Andrés Turnes. Partió un ser de Luz que extrañaremos mucho, aunque sé que siempre estará a nuestro lado. Abrazo inmenso a su familia. Estoy segura de que en este nuevo camino, Andrés, te recibirán las mejores almas y la Luz bañará tu camino. Abrazo al cielo, querido compañero.”