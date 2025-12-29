¿Exorcismo al estilo coreano? Llega Monjas Oscuras a cines mexicanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 1 de enero de 2026 llega a salas mexicanas la cinta coreana Monjas Oscuras, una propuesta de horror espiritual que combina el género del exorcismo con una perspectiva religiosa poco común en el cine asiático. La película será distribuida por Más Que Cine de Cinépolis.

Dirigida por Hyeok-jae Kwon, la historia se sitúa dentro del mismo universo narrativo que The Priests (2015), aunque no es una secuela directa, sino una historia independiente protagonizada por dos monjas: la Hermana Julia y la Hermana Micaela.

La trama sigue a ambas religiosas mientras intentan llevar a cabo un exorcismo en el caso de un niño que presenta signos de posesión. Para hacerlo, deben obtener la aprobación de las autoridades más altas de la Iglesia, enfrentando dudas internas, presión institucional y posturas opuestas, especialmente cuando un sacerdote con formación psiquiátrica propone tratar el caso desde un enfoque médico y no espiritual.

Con elementos clásicos del cine de posesiones —como el cambio de voz, revelación de secretos y actos violentos—, la cinta plantea un conflicto entre fe, ciencia y autoridad religiosa. Todo esto enmarcado en un contexto cultural poco explorado en el cine de horror: el cristianismo en Corea del Sur.

Monjas Oscuras busca ofrecer una versión distinta del tropo del exorcismo, con protagonistas femeninas y una atmósfera reflexiva. Aunque su recepción internacional ha sido mixta, la película ha generado expectativa entre seguidores del cine de horror asiático y quienes buscan nuevas propuestas narrativas en el género.

La película se estrena este lunes 1 de enero de 2026 en complejos Cinépolis seleccionados del país.