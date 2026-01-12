Exit 8, terror japonés psicológico, llegará a cines mexicanos en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras causar sensación en festivales como Cannes y Sitges en 2025, la película japonesa de terror psicológico Exit 8 (8-ban deguchi) llegará a salas de cine en México durante 2026, distribuidora por Corazón Films.

Basada en el videojuego de horror liminal del mismo nombre, la cinta ofrece una experiencia inquietante donde el protagonista queda atrapado en un bucle infinito dentro de una estación del metro de Tokio. Al igual que en el juego, el personaje debe examinar cuidadosamente su entorno para detectar cualquier irregularidad; si no lo hace a tiempo o toma una mala decisión, el ciclo comienza desde el principio.

Este enfoque minimalista y psicológico ha sido aclamado por su capacidad de generar tensión a partir de la repetición, la atmósfera visual y pequeños detalles perturbadores, sin recurrir a efectos convencionales de terror.