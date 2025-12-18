Evangelion anuncia corto de 13 minutos para celebrar su 30º aniversario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La icónica franquicia de anime Evangelion está a punto de celebrar su 30º aniversario con el lanzamiento de un nuevo corto de 13 minutos titulado Evangelion Housou 30 Shuunen Kinen Tokubetsu Kougyou (Evangelion Broadcast 30th Anniversary Special Screening).

Este corto especial será una de las principales formas de conmemorar tres décadas de éxito y legado de la serie que marcó a toda una generación.

El proyecto contará con Hideaki Anno, creador de Evangelion, como planificador, guionista y supervisor principal, asegurando que el corto mantenga la esencia que ha caracterizado a la franquicia desde su debut.