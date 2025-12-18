Evangelion anuncia corto de 13 minutos para celebrar su 30º aniversario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La icónica franquicia de anime Evangelion está a punto de celebrar su 30º aniversario con el lanzamiento de un nuevo corto de 13 minutos titulado Evangelion Housou 30 Shuunen Kinen Tokubetsu Kougyou (Evangelion Broadcast 30th Anniversary Special Screening).
Este corto especial será una de las principales formas de conmemorar tres décadas de éxito y legado de la serie que marcó a toda una generación.
El proyecto contará con Hideaki Anno, creador de Evangelion, como planificador, guionista y supervisor principal, asegurando que el corto mantenga la esencia que ha caracterizado a la franquicia desde su debut.
Por su parte, Naoyuki Asano, quien será el director del cortometraje, tiene la responsabilidad de llevar a la pantalla este nuevo material que, sin duda, será muy esperado por los seguidores de la saga.
Este corto será una de las producciones clave para rendir homenaje a los 30 años de Evangelion, una serie que ha dejado una huella imborrable en el mundo del anime y continúa siendo relevante para los fanáticos de todas las edades.
RYE-