Estrenan tráiler de Cosmic Princess Kaguya!, anime dirigido por el creador de openings de Jujutsu Kaisen

En esta ocasión, Yamashita da el salto al cine con una historia que combina música, fantasía y estética experimental.

La trama se sitúa en un mundo virtual llamado Tsukuyomi, donde dos jóvenes encuentran un destino común a través de la música. El relato toma inspiración libre de La princesa Kaguya, considerada la historia más antigua de la literatura japonesa.

El componente musical será clave en esta producción. La banda sonora está a cargo de reconocidos productores de la escena Vocaloid, entre ellos ryo (supercell), creador del icónico tema Melt, interpretado por Hatsune Miku. También participan kz (livetune), 40mP, HoneyWorks, Aqu3ra y yuigot, todos con un sello distintivo en la cultura digital japonesa.

Cosmic Princess Kaguya! es la primera obra del nuevo Studio Chromato, fundado por Yamashita, en colaboración con Studio Colorido, responsables de películas como Amor de gata.

El tráiler oficial ya se encuentra disponible, y el proyecto ha generado gran expectativa entre seguidores del anime por su propuesta artística, que busca trascender la animación tradicional y explorar nuevas formas narrativas a través de la música y la imagen.