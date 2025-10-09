Lo Kawaii

Estos son 10 animes de terror para ver en las oscuras noches de octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si ya viste Death Note más de una vez o buscas algo diferente para sentir escalofríos este octubre y noviembre, hay muchos animes de terror que merecen una oportunidad.

Desde espíritus vengativos hasta pueblos malditos y misterios paranormales, estos títulos disponibles en plataformas como Crunchyroll, Netflix, HBO Max y Mercado Play son perfectos para maratonear en temporada de Día de Muertos o Halloween.

Aquí te dejamos 10 opciones imperdibles:

1. Another

Disponible en Crunchyroll

Una maldición ronda una escuela secundaria y los estudiantes comienzan a morir de formas violentas y misteriosas. Clásico moderno del terror psicológico japonés.

2. El verano en que Hikaru murió

Disponible en Netflix

Una historia cargada de tensión y melancolía sobre la transformación de un amigo tras un suceso inexplicable. Terror con toques sobrenaturales y existencialistas.

3. Yamibashi

Disponible en Crunchyroll

Antología de relatos de horror corto inspirados en leyendas urbanas japonesas. Ideal para quienes disfrutan del terror directo y escalofriante.

4. Hell Girl

Disponible en Crunchyroll

Un sitio web permite enviar al infierno a quien quieras… pero el precio es alto. Ai Enma se encarga de cumplir estos deseos. Terror sobrenatural con dilemas éticos.

5. Housing Complex C

Disponible en HBO Max

Una pequeña niña se muda a un complejo habitacional donde comienzan a suceder eventos extraños ligados a cultos antiguos y horrores cósmicos.

6. Higurashi: When They Cry

Disponible en Crunchyroll

Lo que parece una tranquila aldea esconde secretos perturbadores y sangrientos. Un anime que mezcla bucles temporales, paranoia y locura.

7. Boogiepop Phantom

Disponible en Mercado Play

Serie abstracta y oscura sobre desapariciones y seres sobrenaturales que conviven con el trauma y la identidad. Estilo experimental que perturba y confunde.

8. The Empire of Corpses

Disponible en Crunchyroll

Una historia alternativa donde los cadáveres son reanimados como fuerza laboral. Combina horror, ciencia ficción y filosofía en una animación impactante.

9. Tokyo Ghoul

No disponible en imágenes pero imprescindible

Kaneki es un joven convertido en mitad ghoul, obligado a sobrevivir entre humanos y monstruos. Oscura, violenta y profundamente existencial.

10. Paranoia Agent

Disponible en Prime Video

Una serie única de Satoshi Kon donde el terror se mezcla con lo psicológico y lo social. Cada episodio es un viaje a lo perturbador de la mente humana.

