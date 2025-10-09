Estos son 10 animes de terror para ver en las oscuras noches de octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si ya viste Death Note más de una vez o buscas algo diferente para sentir escalofríos este octubre y noviembre, hay muchos animes de terror que merecen una oportunidad.
Desde espíritus vengativos hasta pueblos malditos y misterios paranormales, estos títulos disponibles en plataformas como Crunchyroll, Netflix, HBO Max y Mercado Play son perfectos para maratonear en temporada de Día de Muertos o Halloween.
Aquí te dejamos 10 opciones imperdibles:
1. Another
Disponible en Crunchyroll
Una maldición ronda una escuela secundaria y los estudiantes comienzan a morir de formas violentas y misteriosas. Clásico moderno del terror psicológico japonés.
2. El verano en que Hikaru murió
Disponible en Netflix
Una historia cargada de tensión y melancolía sobre la transformación de un amigo tras un suceso inexplicable. Terror con toques sobrenaturales y existencialistas.
3. Yamibashi
Disponible en Crunchyroll
Antología de relatos de horror corto inspirados en leyendas urbanas japonesas. Ideal para quienes disfrutan del terror directo y escalofriante.
4. Hell Girl
Disponible en Crunchyroll
Un sitio web permite enviar al infierno a quien quieras… pero el precio es alto. Ai Enma se encarga de cumplir estos deseos. Terror sobrenatural con dilemas éticos.
5. Housing Complex C
Disponible en HBO Max
Una pequeña niña se muda a un complejo habitacional donde comienzan a suceder eventos extraños ligados a cultos antiguos y horrores cósmicos.
6. Higurashi: When They Cry
Disponible en Crunchyroll
Lo que parece una tranquila aldea esconde secretos perturbadores y sangrientos. Un anime que mezcla bucles temporales, paranoia y locura.
7. Boogiepop Phantom
Disponible en Mercado Play
Serie abstracta y oscura sobre desapariciones y seres sobrenaturales que conviven con el trauma y la identidad. Estilo experimental que perturba y confunde.
8. The Empire of Corpses
Disponible en Crunchyroll
Una historia alternativa donde los cadáveres son reanimados como fuerza laboral. Combina horror, ciencia ficción y filosofía en una animación impactante.
9. Tokyo Ghoul
No disponible en imágenes pero imprescindible
Kaneki es un joven convertido en mitad ghoul, obligado a sobrevivir entre humanos y monstruos. Oscura, violenta y profundamente existencial.
10. Paranoia Agent
Disponible en Prime Video
Una serie única de Satoshi Kon donde el terror se mezcla con lo psicológico y lo social. Cada episodio es un viaje a lo perturbador de la mente humana.
