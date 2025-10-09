Estos son 10 animes de terror para ver en las oscuras noches de octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si ya viste Death Note más de una vez o buscas algo diferente para sentir escalofríos este octubre y noviembre, hay muchos animes de terror que merecen una oportunidad.

Desde espíritus vengativos hasta pueblos malditos y misterios paranormales, estos títulos disponibles en plataformas como Crunchyroll, Netflix, HBO Max y Mercado Play son perfectos para maratonear en temporada de Día de Muertos o Halloween.

Aquí te dejamos 10 opciones imperdibles:

1. Another

Disponible en Crunchyroll

Una maldición ronda una escuela secundaria y los estudiantes comienzan a morir de formas violentas y misteriosas. Clásico moderno del terror psicológico japonés.