Esto costarían los boletos para BTS en México, según periodista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción está en su punto más alto con el anuncio de BTS de su regreso a los escenarios en 2026, con tres fechas confirmadas en la Ciudad de México: el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.
La banda surcoreana, conocida por su masiva base de seguidores, el ARMY, ya ha desatado la euforia en todo el país.
Además, se han revelado los precios estimados para los boletos de estos tan esperados conciertos, pero te recordamos que se trata de sólo suposiciones.
Estos son los costos aproximados para las diferentes zonas del Estadio GNP Seguros, de acuerdo a una publicación del periodista Guillermo Ortega:
Pits: $29,500
Platino A (VIP): $12,500
Platino B: $8,000
Platino C, D, y E: $6,600
Platino F y G: $5,400
Verde A: $5,100
Naranja A: $4,100
Naranja AA y AB: $3,700
Verde AA: $4,600
Verde B: $2,900
Verde C: $1,500
Naranja AC: $3,300
Naranja B: $2,200
Naranja BB: $1,800
Naranja C: $1,100
Naranja CC: $850
General B: $1,500
La banda de K-pop sigue demostrando su poder de convocatoria y, como siempre, su capacidad de reunir a miles de personas de todas partes del mundo. Los precios varían según la cercanía al escenario y la zona elegida por los fans, quienes están ansiosos por vivir la experiencia de ver a BTS en vivo una vez más.
Los boletos estarán disponibles en breve, por lo que los fanáticos de todo el país se preparan para asegurar su lugar en este evento histórico.
RYE-