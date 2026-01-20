Esto costarían los boletos para BTS en México, según periodista

Además, se han revelado los precios estimados para los boletos de estos tan esperados conciertos, pero te recordamos que se trata de sólo suposiciones.

Estos son los costos aproximados para las diferentes zonas del Estadio GNP Seguros, de acuerdo a una publicación del periodista Guillermo Ortega:

Pits: $29,500

Platino A (VIP): $12,500

Platino B: $8,000

Platino C, D, y E: $6,600

Platino F y G: $5,400

Verde A: $5,100

Naranja A: $4,100

Naranja AA y AB: $3,700

Verde AA: $4,600

Verde B: $2,900

Verde C: $1,500

Naranja AC: $3,300

Naranja B: $2,200

Naranja BB: $1,800

Naranja C: $1,100

Naranja CC: $850

General B: $1,500

La banda de K-pop sigue demostrando su poder de convocatoria y, como siempre, su capacidad de reunir a miles de personas de todas partes del mundo. Los precios varían según la cercanía al escenario y la zona elegida por los fans, quienes están ansiosos por vivir la experiencia de ver a BTS en vivo una vez más.

Los boletos estarán disponibles en breve, por lo que los fanáticos de todo el país se preparan para asegurar su lugar en este evento histórico.