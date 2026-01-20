Lo Kawaii

Esto costarían los boletos para BTS en México, según periodista

FACEBOOK/BTS (방탄소년단)
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción está en su punto más alto con el anuncio de BTS de su regreso a los escenarios en 2026, con tres fechas confirmadas en la Ciudad de México: el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

La banda surcoreana, conocida por su masiva base de seguidores, el ARMY, ya ha desatado la euforia en todo el país.

Además, se han revelado los precios estimados para los boletos de estos tan esperados conciertos, pero te recordamos que se trata de sólo suposiciones.

Estos son los costos aproximados para las diferentes zonas del Estadio GNP Seguros, de acuerdo a una publicación del periodista Guillermo Ortega:

  • Pits: $29,500

  • Platino A (VIP): $12,500

  • Platino B: $8,000

  • Platino C, D, y E: $6,600

  • Platino F y G: $5,400

  • Verde A: $5,100

  • Naranja A: $4,100

  • Naranja AA y AB: $3,700

  • Verde AA: $4,600

  • Verde B: $2,900

  • Verde C: $1,500

  • Naranja AC: $3,300

  • Naranja B: $2,200

  • Naranja BB: $1,800

  • Naranja C: $1,100

  • Naranja CC: $850

  • General B: $1,500

La banda de K-pop sigue demostrando su poder de convocatoria y, como siempre, su capacidad de reunir a miles de personas de todas partes del mundo. Los precios varían según la cercanía al escenario y la zona elegida por los fans, quienes están ansiosos por vivir la experiencia de ver a BTS en vivo una vez más.

Los boletos estarán disponibles en breve, por lo que los fanáticos de todo el país se preparan para asegurar su lugar en este evento histórico.

