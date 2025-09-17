Este día llega el gran final de La Esposa Que Quiero por Imagen Televisión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este día llega a su fin la telenovela La Esposa Que Quiero, una de las producciones más comentadas de Imagen Televisión, y la expectativa entre los seguidores es alta: el desenlace promete cambiarlo todo.

A través de sus redes sociales oficiales, el canal confirmó que falta sólo poco para el episodio final, destacando que la historia revelará por fin quién logrará conquistar el verdadero amor.

La emisión está programada para las 5:30 de la tarde por el canal 3.1 de Imagen Televisión, donde los protagonistas se enfrentarán a la última decisión que marcará el destino de sus personajes.