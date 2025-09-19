Es oficial: Jackson Wang traerá su gira MAGICMAN 2 a México

El artista, quien ha consolidado una sólida base de fans en Latinoamérica, incluyó en su calendario a países como Argentina, Brasil y Chile, además de México, lo que generó gran expectación por las próximas fechas, que se espera sean reveladas en las siguientes semanas.

Jackson Wang, exintegrante del grupo surcoreano GOT7, ha construido una carrera en solitario con gran éxito internacional, gracias a su estilo que mezcla pop, rap y R&B. Su primera gira mundial, MAGIC MAN, fue aclamada por su innovadora propuesta visual y escénica.

Aunque aún no se han confirmado ciudades ni recintos en México, la noticia desató una ola de reacciones en redes sociales, donde los seguidores celebraron la inclusión del país en la lista oficial del tour.