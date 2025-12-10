¡ENHYPEN llega al anime! Dark Moon: The Blood Altar se estrena en enero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- HYBE y Aniplex confirmaron que el exitoso webtoon Dark Moon: The Blood Altar, inspirado en los alter egos de los integrantes de ENHYPEN, será adaptado a anime y llegará a la televisión japonesa el próximo 9 de enero, con una primera temporada de 12 episodios.

Como adelanto, los fans en Japón podrán disfrutar de una proyección especial de los dos primeros capítulos el 28 de diciembre en TOHO Cinemas Shinjuku, donde también se presentarán los actores de voz.

Dark Moon: The Blood Altar es una historia de romance, vampiros y fantasía urbana protagonizada por personajes basados en ENHYPEN. La serie original, publicada en WEBTOON, acumuló más de 200 millones de vistas globales y fue traducida a diez idiomas, incluido el español.

Además del anime, HYBE anunció el lanzamiento global de la secuela Dark Moon: Two Moons, que estará disponible en WEBTOON a partir del 28 de noviembre en América Latina, América del Norte, Corea y Tailandia; mientras que en Japón e Indonesia se lanzará el 29 de noviembre.

La nueva historia introduce una feroz rivalidad entre vampiros y hombres lobo, así como nuevos antagonistas, lo que promete ampliar el universo de Dark Moon y atraer tanto a lectores veteranos como a nuevos fans.

“La introducción de nuevos personajes marca un emocionante capítulo en la saga”, afirmó HYBE en su comunicado.

